Homem morre após ser baleado pelo ex-cunhado ao invadir casa da ex em Barueri

Homem descumpriu medida protetiva, invadiu a casa da ex-companheira e foi baleado pelo irmão dela; caso é investigado pela Polícia Civil

Homem foi identificado como William Guimarães do Nascimento

Um homem de 41 anos, identificado como William Guimarães do Nascimento, morreu após ser baleado pelo ex-cunhado na manhã desta quinta-feira (19), em Barueri. O caso ocorreu depois que ele invadiu a casa da ex-companheira e a agrediu, mesmo tendo uma medida protetiva que o impedia de se aproximar dela.

Segundo informações divulgadas pela Band TV, o crime aconteceu por volta das 6h30. O homem chegou ao local de motocicleta e, ao perceber a presença dele, a mulher, de 38 anos, começou a filmar a situação com o celular para registrar o descumprimento da ordem judicial.De acordo com o boletim de ocorrência, ele invadiu a garagem do imóvel e passou a agredi-la com empurrões, chegando a derrubá-la no chão. O irmão da vítima, de 25 anos, presenciou a cena e efetuou disparos de arma de fogo contra o agressor.O homem foi atingido nos braços e no tórax, chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada no hospital. O autor dos disparos fugiu do local. Informações preliminares indicam que ele seria CAC (colecionador, atirador e caçador).A Polícia Militar e a perícia estiveram no endereço, onde foram constatadas marcas de tiros em um veículo estacionado na rua. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da ação, incluindo possível legítima defesa e a procedência da arma utilizada.A mulher já havia denunciado o ex-companheiro em 2023 por violência doméstica, o que resultou na concessão da medida protetiva. Imagens gravadas por ela no início da confusão também serão analisadas.