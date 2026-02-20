Ano Novo Chinês no Templo Zu Lai altera trânsito em Cotia neste domingo (22)

Secretaria de Mobilidade orienta motoristas sobre rotas alternativas e reforça fiscalização devido ao grande público esperado

Cotia recebe, neste domingo (22), as celebrações do Ano Novo Chinês no Templo Zu Lai, localizado na Estrada Fernando Nobre, 1461, no bairro Parque Rincão, na Granja Viana. Com entrada gratuita, o evento deve atrair milhares de visitantes ao longo do dia, o que pode provocar alterações no trânsito da região.

Segundo a Secretaria de Planejamento, Transportes e Mobilidade, o fluxo intenso de veículos poderá impactar a circulação na Estrada Fernando Nobre, especialmente nas proximidades do templo. Para minimizar transtornos, o município instalará faixas informativas nas vias do entorno e orientará os motoristas sobre caminhos alternativos.Motoristas que não forem participar do evento devem evitar a área e optar por rotas alternativas:Sentido Rodovia Raposo Tavares: Rua Carlos Antônio Pereira de Castro → Estrada do Caiapiá → Rua Martiniano Lemos Leite até a rodovia.Para quem segue além do trecho do templo: Rua Martiniano Lemos Leite → Estrada do Caiapiá → Rua Antônio Pereira de Castro até a Estrada Fernando Nobre.A recomendação é que o público dê preferência ao transporte coletivo. A Linha Municipal 212 (Terminal Cotia x São Fernando) terá parada em frente ao templo.A Secretaria também informou que haverá fiscalização quanto a estacionamento irregular. Em casos de infração, o município poderá aplicar as medidas previstas no Código de Trânsito, com o objetivo de garantir segurança viária e mobilidade.O evento é de caráter privado, com apoio do poder público nas áreas de organização e segurança. A programação começa às 9h30, com workshops de recorte de papel, origami e caligrafia chinesa, além de barracas com comidas típicas vegetarianas.Às 10h ocorre a tradicional Cerimônia dos Mil Budas. Já às 13h30 estão previstas apresentações culturais, incluindo a Dança do Dragão e do Leão.Diferente do calendário gregoriano, o Ano Novo Chinês segue o calendário lunar, o que faz com que a data varie a cada ano. Em 2026, após o ciclo da serpente, começa o Ano do Cavalo de Fogo, símbolo de movimento, renovação e novos caminhos.As celebrações costumam durar cerca de duas semanas e se encerram em 3 de março. A cor vermelha, que simboliza felicidade e prosperidade, predomina nas festividades.Celebração do Ano Novo Chinês📅 22 de fevereiro de 2026 (domingo)📍 Templo Zu Lai📌 Estrada Fernando Nobre, 1461 – Parque Rincão🎟️ Entrada gratuita9h30 – Workshops e gastronomia vegetariana10h – Cerimônia dos Mil Budas13h30 – Dança do Dragão e do Leão e apresentações culturais