Homem é preso em São José dos Campos com carro furtado em Cotia há quase 7 anos

Veículo havia sido furtado em 2019 e circulava com placa adulterada; prisão ocorreu durante operação da PM

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (30), em São José dos Campos, interior de São Paulo, após ser flagrado com um carro furtado em Cotia. O veículo havia sido levado em julho de 2019.

Segundo informações do site O Vale, a prisão aconteceu por volta das 21h30, durante uma operação do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I), na região norte do município.Durante a ação, policiais abordaram dois homens que estavam ao lado de uma adega, na rua Piraquara Club, no bairro Vila Sinhá. Na vistoria de um Fiat Uno, pertencente a um dos abordados, foi constatado que o automóvel circulava com placa adulterada.Após a checagem do chassi, os policiais confirmaram que o carro era produto de furto registrado em Cotia, em 2019. O suspeito informou que havia comprado o veículo há cerca de duas semanas, pelo valor de R$ 2,5 mil.No interior do automóvel, os agentes localizaram ainda um documento de vistoria datado de março de 2025, que apontava restrição por furto ou roubo.O homem foi preso pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.