Cotia intensifica vacinação contra sarampo e febre amarela a partir desta segunda-feira

Mobilização acontece até o dia 6, com Dia D no sábado (7), e busca ampliar a cobertura vacinal no município

Foto: Divulgação





A Secretaria de Saúde de Cotia inicia, a partir desta segunda-feira (2), uma mobilização para intensificar a vacinação contra o sarampo e a febre amarela em todas as unidades de saúde do município. A ação segue até o dia 6 e contará com um Dia D de vacinação no sábado (7).

Quem deve se vacinar contra o sarampo



Crianças

1ª dose aos 12 meses (Tríplice Viral – sarampo, caxumba e rubéola)

2ª dose aos 15 meses (Tetra Viral – sarampo, caxumba, rubéola e varicela)



Pessoas de 5 a 29 anos

Duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias

Quem comprovar duas doses é considerado vacinado



Pessoas de 30 a 59 anos

Uma dose

Quem comprovar uma dose é considerado vacinado



Trabalhadores da saúde

Duas doses, independentemente da idade

Considera-se vacinado quem comprovar as duas doses





Quem deve se vacinar contra a febre amarela



Pessoas vacinadas com dose fracionada em 2018, durante campanhas emergenciais

Crianças: uma dose aos 9 meses e reforço aos 4 anos

Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos 5 anos: devem tomar reforço

Pessoas de 5 a 59 anos que ainda não foram vacinadas: dose única





Sintomas do sarampo



Manchas vermelhas no corpo

Febre alta (acima de 38,5°C)

Tosse seca

Irritação nos olhos (conjuntivite)

Nariz escorrendo ou entupido

Sintomas da febre amarela

Início súbito de febre

Calafrios

Dor de cabeça intensa

Dores musculares e no corpo

Náuseas e vômitos

Fadiga e fraqueza

Apesar de as duas doenças estarem atualmente estabilizadas em Cotia, a Vigilância Epidemiológica reforça a importância da prevenção. O último caso de sarampo registrado no município ocorreu em 2020, enquanto a febre amarela teve um único caso confirmado em 2018.De acordo com o Departamento de Imunizações da Secretaria de Saúde, a vacina contra o sarampo integra o Calendário Nacional de Vacinação e é ofertada durante todo o ano. No entanto, devido à baixa cobertura vacinal em todo o Estado de São Paulo e ao surgimento de novos casos na capital paulista, a orientação é ampliar a imunização do público-alvo.A vacina contra o sarampo é indicada para pessoas de 1 a 59 anos. Já a vacina contra a febre amarela deve ser aplicada a partir dos 9 meses até os 60 anos. Pessoas com mais de 60 anos que desejarem se vacinar devem apresentar autorização médica.Além da vacina contra a febre amarela, a estratégia inclui a aplicação da Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) em crianças, jovens, adultos não vacinados e profissionais da saúde.