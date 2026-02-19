Homem armado é preso após perseguir e ameaçar ex-companheira

Suspeito foi abordado pela Polícia Militar na Avenida dos Autonomistas, em Osasco; arma e munições foram encontradas dentro do veículo

Foto: PMSP





Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (18), após ser acusado de perseguir e ameaçar de morte a ex-companheira em Osasco. A ocorrência foi registrada por volta das 13h46, na Avenida dos Autonomistas.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região quando foi acionada por uma mulher que relatou estar sendo perseguida pelo ex-marido após o término recente do relacionamento. Segundo a vítima, o suspeito estaria nas proximidades em um veículo VW/Golf preto.Com base nas informações, os policiais intensificaram as buscas e localizaram o automóvel na mesma via. Durante a abordagem, o homem negou estar armado. No entanto, durante a vistoria no veículo, os agentes encontraram um revólver calibre .38 e 13 munições sob o banco do passageiro.O suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Osasco, junto com a vítima.