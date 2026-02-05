Guardas municipais são afastados por Covid-19 em Cotia

Seis agentes testaram positivo e seguem afastados conforme protocolos de saúde, disse a prefeitura; casos teriam ocorrido durante curso, segundo jornal

Imagem ilustrativa / Secom Cotia





Guardas Civis Municipais de Cotia foram afastados de suas atividades após testarem positivo para a Covid-19. As informações foram inicialmente publicadas pelo jornal Cotia Agora e posteriormente confirmadas pelo Cotia e Cia junto à gestão municipal.

Em nota oficial, a Prefeitura de Cotia informou que seis agentes da Guarda Civil Municipal encontram-se afastados, conforme os protocolos de saúde, e que os profissionais não apresentam sintomas graves da doença.Segundo reportagem do, os casos positivos teriam ocorrido durante a realização de um curso do qual os agentes participavam nas últimas semanas. A administração municipal, no entanto, não detalhou, na nota oficial, as circunstâncias do contágio.De acordo com a prefeitura, está prevista para esta quinta-feira (5) uma reunião entre as secretarias de Segurança Pública e de Saúde para alinhar ações conjuntas. Entre as medidas em discussão está a ampliação do acesso à vacinação contra a Covid-19 para os agentes que optarem pela imunização, considerando que o imunizante não é obrigatório.A Prefeitura de Cotia afirmou ainda que acompanha a situação, adotando as medidas necessárias