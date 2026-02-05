Granja Viana recebe campanha de doação de sangue para repor estoques de hemocentros da região

Campanha acontece nesta quinta (5) e sexta-feira (6) e incentiva a doação voluntária para salvar vidas
|Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Shopping Granja Vianna promove uma campanha de doação de sangue em parceria com a ONG Amor se Doa, com o objetivo de incentivar a doação voluntária e contribuir para o reforço dos estoques dos hemocentros da região. A ação acontece nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2026.
As doações serão realizadas mediante agendamento prévio. Para participar no dia 5 de fevereiro, o voluntário deve se cadastrar aqui . E para o dia 6 de fevereiro, as inscrições podem ser feitas aqui
Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 53 kg, estar bem alimentado e descansado, além de apresentar um documento oficial com foto. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal, e pessoas com mais de 60 anos precisam ter realizado a primeira doação antes dessa idade.