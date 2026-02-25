"Bicicletaço Delas" celebra o Dia Internacional da Mulher em Itapevi

Evento gratuito acontece no dia 8/3, com concentração no Parque da Cidade e percurso por importantes vias do município

Foto: Divulgação





A Prefeitura de Itapevi promove, no dia 8 de março, o Bicicletaço Delas, evento gratuito e aberto ao público em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa convida a população a participar de um passeio ciclístico especial, que une esporte, celebração e conscientização.

A concentração dos participantes acontece a partir das 8h, na entrada do Parque da Cidade (Avenida Professor Dimarães Antonio Sandei, s/n, Nova Itapevi). O trajeto seguirá por vias importantes do município, passando por pontos como a Avenida Presidente Vargas, Complexo Maria José Soares, Corredor Oeste e outras regiões, com retorno ao ponto de partida.O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é uma data reconhecida mundialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) como símbolo da luta das mulheres por direitos, igualdade e desenvolvimento social. Suas origens remontam aos movimentos feministas e trabalhistas do início do século XX.O Bicicletaço Delas também integra a programação especial em comemoração aos 67 anos de emancipação político-administrativa de Itapevi. As festividades começaram em fevereiro e seguem até abril, com diversas ações e eventos, incluindo o tradicional show de aniversário da cidade.