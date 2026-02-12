Frota rebate “fofocas”, descarta candidatura e expõe retirada de 40 projetos da pauta

Em coletiva, vereador prestou contas do mandato, comentou remoção de projetos da pauta e reafirmou foco em ação social e apoio ao prefeito Formiga

Alexandre Frota. Foto: Denilson Santos e Milene Cardoso / Divulgação





Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (11), o vereador Alexandre Frota (PDT) reuniu alguns veículos de imprensa em Cotia para comentar os principais temas de sua atuação parlamentar, rebater rumores políticos e esclarecer rumores sobre um possível projeto eleitoral para a Prefeitura nas próximas eleições.

Frota iniciou sua fala prestando contas das ações desenvolvidas no mandato e garantindo que continuará focado nas atividades legislativas e assistenciais. Questionado sobre especulações a respeito de sua possível candidatura à Prefeitura de Cotia, bem como a outros cargos eletivos, o parlamentar foi taxativo ao afirmar que não pretende disputar as eleições municipais de 2028 nem cargos de deputado federal ou estadual em 2026., afirmou Frota à imprensa, classificando as versões em redes sociais e conversas paralelas comosem fundamento.Durante a coletiva, o vereador comentou que cerca de 40 projetos que havia protocolado na Câmara Municipal foram retirados da pauta de votações, sem que ele tenha sido comunicado formalmente. Segundo Frota, a remoção de propostas acabou gerando questionamentos entre lideranças locais, crimes de impacto e frustração entre eleitores que esperavam a discussão das matérias.Frota afirmou que seguirá atuando com foco na fiscalização das ações do Poder Executivo e no atendimento aos munícipes, mesmo com a retirada de algumas proposições da agenda legislativa.Em sua fala, Frota reafirmou seu apoio ao prefeito Welington Formiga, ressaltando a importância de manter uma relação de diálogo com a administração municipal. O vereador destacou que sua atuação não tem caráter opositor, mas sim de colaboração em temas que possam beneficiar a população.Além disso, ele citou iniciativas assistenciais promovidas por seu mandato, citando trabalhos com famílias, eventos comunitários e atendimento direto a moradores em situações de vulnerabilidade.Fora da atuação estritamente política, Frota afirmou que tem planos pessoais e profissionais que incluem a produção de um documentário, além de priorizar a vida familiar após o término do mandato atual.