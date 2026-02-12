Bolo de 67 metros, corrida e shows marcam aniversário de Itapevi

Programação inclui eventos esportivos, atividades culturais e anúncios de obras ao longo dos próximos meses

Foto: Prefeitura de Itapevi

Itapevi completa 67 anos de emancipação político-administrativa com uma programação que reúne eventos institucionais, entregas de equipamentos públicos e anúncio de novas obras. As atividades começaram no dia 5 de fevereiro, com a distribuição de uniformes e materiais escolares aos alunos da rede municipal, e seguem até abril.

Entre os destaques está a realização do Carnaval Inclusivo, no Parque da Cidade, no dia 14. Já no dia 19, está prevista a demolição do prédio antigo da UBS Cohab I, acompanhada do anúncio do projeto da nova unidade.Embora o aniversário do município seja celebrado em 18 de fevereiro, neste ano a programação oficial foi transferida para o dia 21, devido à data coincidir com a Quarta-feira de Cinzas. A agenda inclui missa, sessão solene na Câmara Municipal, distribuição de bolo comemorativo de 67 metros e culto evangélico.Ao longo dos próximos meses, também estão previstas a entrega da Creche Primeiros Passos, em Amador Bueno, a realização da 8ª Corrida Oficial de Itapevi e o lançamento de novos programas municipais.No campo das obras, a Prefeitura informa que estão programadas ações como pavimentação de vias, regularização fundiária de imóveis no Vitápolis, construção de equipamentos esportivos, contenção de encostas no Jardim Ruth e início das obras da Escola do Futuro de Tempo Integral no Vale do Sol.A programação será encerrada em abril, com a inauguração do Centro Especializado em Reabilitação (CER), que contará com ala dedicada ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de eventos religiosos e show comemorativo no Parque da Cidade.