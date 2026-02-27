Foragido condenado a mais de 23 anos por extorsão e roubo é preso com arsenal em Barueri

Homem era procurado desde março de 2024 e mantinha em casa 18 armas, incluindo fuzil e submetralhadora, segundo a Polícia Civil

Foto: SSP





A Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira (26) um mandado de prisão preventiva contra um homem condenado a mais de 23 anos de prisão pelos crimes de extorsão e roubo, em Barueri. Ele estava foragido desde março de 2024.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes localizaram na residência do suspeito um arsenal de armas de fogo. De acordo com a corporação, foram apreendidas 18 armas, entre pistolas, revólveres, espingardas, carabina, submetralhadora e fuzil, além de 32 carregadores, centenas de munições de diversos calibres, 15 registros e 12 cópias de documentos. Todo o material foi encaminhado para perícia.Segundo as investigações, os crimes ocorreram em novembro de 2023. O homem era conhecido por comerciantes da região do Brás por atuar como agiota. No fim daquele ano, ele teria alegado ter sofrido prejuízo financeiro e passou a exigir o pagamento de uma suposta dívida das vítimas.A polícia informou que, durante as ações criminosas, as vítimas foram ameaçadas, tiveram a liberdade restringida e sofreram agressões físicas e psicológicas, inclusive com o uso de arma de fogo.Ainda conforme a corporação, o homem é registrado como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). Ele permanece à disposição da Justiça.