Cotia é reconhecida com Selo Ouro em atendimento ao empreendedor

Certificação reconhece qualidade dos serviços prestados pela unidade Sebrae Aqui aos microempreendedores e pequenos empresários

Foto: Divulgação

O município de Cotia foi reconhecido com o Selo Ouro de Referência em Atendimento, concedido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).





A certificação integra uma premiação nacional voltada às unidades da rede Sebrae Aqui que se destacam pela qualidade no atendimento aos microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos empresários.



A avaliação considera critérios técnicos relacionados à eficiência e à qualidade dos serviços oferecidos. Entre os pontos analisados estão cordialidade, agilidade e clareza no atendimento, organização dos processos internos, capacitação da equipe, estrutura física adequada, acessibilidade, presença digital ativa e adoção de soluções inovadoras.



O Selo Ouro representa a categoria mais alta da certificação, indicando que a unidade atendeu aos padrões de desempenho estabelecidos pelo Sebrae.



No estado de São Paulo, 620 dos 645 municípios possuem unidades Sebrae Aqui. Destas, 294 foram reconhecidas com os selos Bronze, Prata ou Ouro em cerimônia realizada no dia 24 de fevereiro, no Teatro Paulo Autran.