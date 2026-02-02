Cotia abre agendamento para vacinação antirrábica de cães e gatos

Imunização é destinada a pets a partir de quatro meses e ocorre no Setor de Zoonoses, mediante agendamento prévio

Foto: Prefeitura de Cotia





A Secretaria de Saúde de Cotia abriu o agendamento para a vacinação antirrábica de cães e gatos com idade a partir de quatro meses. A imunização é realizada no Setor de Zoonoses do município.



As aplicações acontecem na unidade localizada na Avenida Professor Manoel José Pedroso, nº 1.565, e o agendamento deve ser feito pelo telefone (11) 4616-6493.



Para receber a vacina, os animais precisam estar em boas condições de saúde. No caso das fêmeas, é necessário que não estejam prenhes nem em período de amamentação.



A vacinação ocorre sempre mediante agendamento prévio, às segundas-feiras, das 9h às 11h, e às quartas-feiras, das 14h às 16h.