Ex-moradora de Cotia conduz pesquisa internacional sobre uso de maconha e saúde mental

A brasileira Ana Paula Donate, ex-moradora de Cotia, está à frente de uma pesquisa internacional que analisa como o uso de maconha influencia a saúde mental, o sono e o funcionamento cognitivo no dia a dia.

Atualmente radicada na Europa, a pesquisadora atua na, em colaboração com a Erasmus University Rotterdam, na Holanda.O estudo, desenvolvido em parceria com a pesquisadora Nora de Bode, busca compreender os efeitos positivos e negativos da cannabis ao longo da rotina cotidiana, indo além da visão simplificada que costuma classificar a substância apenas como benéfica ou prejudicial.Segundo Ana Paula, a proposta é observar o uso da cannabis em contextos reais, fora do ambiente de laboratório., explica.Um dos diferenciais do projeto é a preocupação em ampliar a diversidade na produção científica, incluindo experiências de países do hemisfério sul, como o Brasil, que ainda são pouco representados em estudos que embasam políticas públicas e decisões em saúde., afirma a pesquisadora.A pesquisa utiliza a metodologia Ecological Momentary Assessment (EMA), considerada uma das mais avançadas na área. Por meio do celular, os participantes respondem a questionários curtos ao longo do dia, registrando informações sobre humor, atenção, pensamentos, sono e padrões de uso da substância quase em tempo real.Essa abordagem reduz falhas de memória e permite identificar:Estudos desse tipo ainda são raros no hemisfério sul, o que torna a participação de brasileiros especialmente relevante.A pesquisa é voluntária, anônima e realizada on-line pelo celular. Podem participar pessoas que usam maconha de forma recreativa, medicinal ou ambas. O estudo foi aprovado por comitê de ética europeu, e os dados são tratados de forma confidencial.Os participantes respondem a questionários iniciais, avaliações cognitivas e pequenos formulários ao longo do dia. Como forma de agradecimento, há vale-presente para quem concluir a participação.🔗 Link para participar