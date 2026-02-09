Tentativa de fuga acaba em prisão e apreensão de arma em Cotia

Suspeitos ignoraram ordem de parada da polícia e foram detidos com revólver de numeração raspada

Caso foi registrado no 1º DP de Cotia. Foto: Google Street Views





Uma abordagem da Polícia Militar terminou com a apreensão de um revólver calibre 38 com numeração raspada e a prisão de três suspeitos na noite de sábado (7), em Cotia.





Segundo a ocorrência, policiais realizavam patrulhamento quando suspeitaram de um veículo que não obedeceu à ordem de parada. Houve acompanhamento por alguns quilômetros, até que o carro foi interceptado em uma via do bairro Jardim Japão.Durante a abordagem, um dos ocupantes teria colocado a arma no chão, momento em que os policiais constataram que o revólver estava carregado. O condutor do veículo não possuía habilitação, e também foi registrada desobediência à ordem policial.Ainda conforme o registro, além do armamento, telefones celulares foram apreendidos para investigação.Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Cotia, onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, desobediência e direção sem habilitação. A arma passará por perícia, e a prisão em flagrante foi mantida, sem arbitramento de fiança.