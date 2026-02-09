Cotia inaugura primeiras usinas solares fotovoltaicas em prédios públicos

Estruturas instaladas em unidade educacional de Caucaia do Alto devem gerar economia anual e integram plano de expansão da energia solar no município

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cotia inaugurou, na manhã desta segunda-feira (9), as duas primeiras usinas solares fotovoltaicas públicas do município. As estruturas foram instaladas no Centro Educacional Benedicta Stefano Antunes de Oliveira, localizado em Caucaia do Alto.

No local, foram implantados 428 módulos fotovoltaicos, com capacidade de geração estimada em cerca de 420 mil kWh por ano. A expectativa é de que a produção de energia limpa resulte em economia aproximada de R$ 378 mil anuais aos cofres públicos.De acordo com o prefeito Welington Formiga, a inauguração representa o início de um projeto mais amplo.”, destacou.As próximas instalações devem ocorrer no Centro Educacional do Arakan e no Ginásio de Esportes. Com a conclusão do projeto, a estimativa é de uma economia anual de cerca de R$ 4 milhões para o município.