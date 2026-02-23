Duplicação da Bunjiro Nakao entra em nova etapa entre Cotia e Ibiúna

Intervenções incluem implantação de retornos, passarelas e pontes; conclusão está prevista para março de 2027

Foto: Sorocabana

A Concessionária Sorocabana, empresa do grupo Motiva, mantém em execução as obras de duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), no trecho entre os quilômetros 45 e 68,7, que liga os municípios de Vargem Grande Paulista, Cotia e Ibiúna.

10 km de nova duplicação;

14 km de segmentos já duplicados que serão finalizados e integrados;

4 Obras de Arte Especiais (pontes e viadutos);

8 novas passarelas e 3 adequações;

novos dispositivos de retorno.

Nesta etapa, os trabalhos concentram-se na implantação e conclusão de dispositivos de retorno e rotatórias. Cinco frentes de serviço atuam nos quilômetros 49, 52, 58, 63 e 65, com execução de limpeza, terraplenagem, drenagem e pavimentação.O projeto prevê a implantação ou adequação de 12 dispositivos de retorno ao longo do trecho. Desse total, sete são novos e cinco correspondem a melhorias ou conclusão de estruturas já existentes. Parte das estruturas está concluída, restando serviços de acabamento.Todos os dispositivos serão implantados em nível, na mesma plataforma da rodovia. Entre os modelos adotados está a rotatória alongada, que amplia a distância entre pontos de conflito.O pacote de obras inclui:Segundo a concessionária, nesta fase as intervenções ocorrem, em sua maioria, fora da pista em operação, sem impacto relevante no tráfego.A conclusão contratual das obras está prevista para março de 2027.