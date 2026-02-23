Atleta de Cotia conquista 3º lugar geral na 1ª Meia Maratona de Osasco

Neto Rossi

Moradora do Caputera, Josi Martins completou os 21,1 km em 1h34min34 na prova realizada neste domingo (22), que reuniu cerca de 5 mil atletas

Josi Martins. Foto: Divulgação 

A atleta Josilaine Sousa Martins, conhecida como Josi, moradora do bairro Caputera, em Cotia, conquistou o terceiro lugar geral feminino na 1ª Meia Maratona de Osasco, disputada na manhã deste domingo (22). Ela completou os 21,1 quilômetros em 1h34min34.

A prova integrou as comemorações dos 64 anos de Osasco e reuniu aproximadamente 5 mil competidores nas distâncias de 5 km, 10 km e 21,1 km. A largada da meia maratona ocorreu em frente à Prefeitura, com chegada na Arena Osasco. O percurso foi considerado técnico e exigente, com subidas em trechos estratégicos, especialmente após o quilômetro 16.

Josi treina atualmente com a assessoria JVM Trail Run, sob orientação do treinador José Virgínio. Segundo ela, a participação na prova não estava nos planos para esta temporada. “Ele (Virgínio) acreditou no meu potencial e disse que eu deveria me inscrever. Confiei na orientação dele e comecei a seguir os treinos específicos que ele preparou para mim”, relatou.

Josi com seu treinador José Virgínio. Foto: Divulgação

A atleta destacou que esta foi apenas sua segunda experiência na distância. “Confesso que fiquei muito apreensiva. Era apenas a minha segunda meia maratona, e a ansiedade tomou conta nos dias que antecederam a prova”, afirmou.

Sobre o percurso, ela ressaltou o nível de dificuldade. “Foi uma prova sofrida, daquelas que testam o limite do corpo e principalmente da mente. Mas eu fui. Passo a passo, subida por subida, sem desistir.”

A vitória na categoria feminina ficou com Lucimaria de Almeida Silva, com o tempo de 1h32min56, seguida por Josuely dos Santos Conceição (1h33min40). No masculino, o campeão foi Vagner da Silva Noronha, com 1h11min52.

A competição distribuiu troféus aos cinco primeiros colocados de cada distância, além de premiação por faixa etária na meia maratona. Todos os participantes receberam medalha ao final do percurso.

Para Josi, o resultado representa mais do que a colocação no pódio. “Conquistar o terceiro lugar geral representa coragem, disciplina e confiança no processo”, concluiu.
