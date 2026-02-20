Cotia confirma 7 casos de dengue e investiga outros 57; veja como evitar criadouros

Estado já soma mais de 7 mil registros e três mortes

Cotia registrou sete casos confirmados de dengue e outros 57 seguem em investigação, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Até o momento, não há registro de casos graves no município.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, os casos confirmados estão dispersos entre diferentes bairros, sem concentração significativa ou padrão espacial definido. Já as notificações são mais frequentes nas regiões da Granja e Centro Norte, segundo informou a pasta ao Cotia e Cia. 

Perfil dos pacientes em Cotia

Os casos confirmados estão distribuídos nas seguintes faixas etárias:

  • 80 anos ou mais: 1 caso (masculino)
  • 35 a 49 anos: 2 casos (masculino e feminino)
  • 20 a 34 anos: 2 casos (feminino)
  • 15 a 19 anos: 1 caso (feminino)
  • 10 a 14 anos: 1 caso (feminino)

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a Vigilância Ambiental intensificou as ações de combate ao Aedes aegypti, com vistorias domiciliares, eliminação de criadouros e orientação à população. Mutirões e bloqueios poderão ser realizados conforme a evolução do cenário epidemiológico.
 
Contexto no Estado de São Paulo

Em todo o Estado, até esta quarta-feira (18), foram confirmados 7.271 casos de dengue e três óbitos, segundo o governo estadual. Em relação à chikungunya, são 131 casos confirmados e nenhuma morte.

O Governo de São Paulo reforça que cerca de 75% dos focos do mosquito estão dentro das residências, o que exige atenção redobrada da população.

“A acumulação de entulho, lixo e água parada cria o ambiente ideal para criadouros. Manter os espaços limpos é uma medida simples que faz diferença para a saúde coletiva”, afirmou Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado.
 
Como prevenir

Entre as principais orientações estão:

  • Manter caixas-d’água bem fechadas;
  • Colocar areia nos pratos de plantas;
  • Descartar corretamente recipientes que acumulam água;
  • Limpar calhas e evitar lixo exposto;
  • Redobrar cuidados após períodos de chuva.
 
Sintomas de alerta

Os sintomas da dengue incluem:

  • Febre alta (39° a 40°C);
  • Dor no corpo e nas articulações;
  • Dor atrás dos olhos;
  • Mal-estar e falta de apetite;
  • Manchas vermelhas na pele;
  • Dor abdominal (principalmente em crianças);
  • Hemorragia em casos graves.

A orientação é procurar atendimento médico ao apresentar sintomas e evitar a automedicação.
