Cotia confirma 7 casos de dengue e investiga outros 57; veja como evitar criadouros

Estado já soma mais de 7 mil registros e três mortes

Foto: Governo de SP





Cotia registrou sete casos confirmados de dengue e outros 57 seguem em investigação, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Até o momento, não há registro de casos graves no município.



Perfil dos pacientes em Cotia



Os casos confirmados estão distribuídos nas seguintes faixas etárias:



80 anos ou mais: 1 caso (masculino)

35 a 49 anos: 2 casos (masculino e feminino)

20 a 34 anos: 2 casos (feminino)

15 a 19 anos: 1 caso (feminino)

10 a 14 anos: 1 caso (feminino)

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a Vigilância Ambiental intensificou as ações de combate ao Aedes aegypti, com vistorias domiciliares, eliminação de criadouros e orientação à população. Mutirões e bloqueios poderão ser realizados conforme a evolução do cenário epidemiológico.



Contexto no Estado de São Paulo



Em todo o Estado, até esta quarta-feira (18), foram confirmados 7.271 casos de dengue e três óbitos, segundo o governo estadual. Em relação à chikungunya, são 131 casos confirmados e nenhuma morte.



O Governo de São Paulo reforça que cerca de 75% dos focos do mosquito estão dentro das residências, o que exige atenção redobrada da população.



“A acumulação de entulho, lixo e água parada cria o ambiente ideal para criadouros. Manter os espaços limpos é uma medida simples que faz diferença para a saúde coletiva”, afirmou Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado.



Como prevenir



Entre as principais orientações estão:



Manter caixas-d’água bem fechadas;

Colocar areia nos pratos de plantas;

Descartar corretamente recipientes que acumulam água;

Limpar calhas e evitar lixo exposto;

Redobrar cuidados após períodos de chuva.



Sintomas de alerta



Os sintomas da dengue incluem:



Febre alta (39° a 40°C);

Dor no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar e falta de apetite;

Manchas vermelhas na pele;

Dor abdominal (principalmente em crianças);

Hemorragia em casos graves.

A orientação é procurar atendimento médico ao apresentar sintomas e evitar a automedicação.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, os casos confirmados estão dispersos entre diferentes bairros, sem concentração significativa ou padrão espacial definido. Já as notificações são mais frequentes nas regiões da Granja e Centro Norte, segundo informou a pasta ao Cotia e Cia.