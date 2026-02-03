Dupla Sena de Páscoa 2026 vem aí; saiba como apostar na Bacarat, a lotérica pé quente de Cotia

A lotérica de Cotia distribuiu R$ 2,4 milhões no último sorteio da Dupla de Páscoa e se consolida como ponto certo para quem aposta em grandes prêmios neste início de ano.





A Dupla de Páscoa chega todos os anos cercada de expectativa e esperança. Considerada a primeira das quatro loterias especiais do calendário nacional, ela acontece sempre no sábado que antecede o domingo de Páscoa e já se tornou sinônimo de grandes prêmios e histórias de virada de vida logo nos primeiros meses do ano.

Lançada em 2017, a Dupla de Páscoa é um super sorteio da Dupla Sena, modalidade da Caixa Econômica Federal que oferece um diferencial atrativo: duas chances de ganhar com apenas uma aposta. O formato aumenta as possibilidades e transforma o sorteio em um dos mais aguardados pelos apostadores em todo o país.

Na região, porém, o sorteio ganhou um protagonista de peso: a Bacarat Loterias, que vem se destacando ano após ano e consolidando sua reputação como “a lotérica mais pé quente da região”. No último ano, a Bacarat foi responsável por distribuir R$ 2,4 milhões em prêmios da Dupla de Páscoa, um resultado expressivo que reforçou a confiança dos clientes e colocou o estabelecimento em evidência.

Mais do que números, a Bacarat Loterias se diferencia pela estrutura e pelo atendimento. Com serviço rápido, equipe experiente e uma ampla variedade de bolões, a lotérica se tornou referência para quem busca praticidade e mais chances de participar dos grandes sorteios, especialmente em datas especiais como a Páscoa.

A Bacarat atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 19h, e está localizada na Avenida Professor José Barreto, 1635, Jardim Dinorah, dentro do Assaí Atacadista, facilitando o acesso para quem já circula pela região.

