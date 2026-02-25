Vereadora de Embu das Artes atropela namorado após relatar agressões; VÍDEO

A vereadora Aline Santos (MDB), de 36 anos, atropelou o então namorado na manhã de 25 de dezembro do ano passado, na Estrada Itapecerica Campo Limpo, entre Embu das Artes e a zona sul de São Paulo. O episódio foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela Polícia Civil.

🗞️ Vereadora de Embu das Artes atropela namorado após alegar ter sido agredida



De acordo com o boletim de ocorrência, o casal havia saído para andar de moto quando, em determinado momento, o homem teria deixado a parlamentar sozinha na via. Segundo relato da vereadora, após ser questionado, ele passou a agredi-la com socos e chutes. O documento aponta que ela sofreu lesões no nariz e na face, além de escoriações nos braços e pernas.A vereadora afirmou que entrou no carro para deixar o local, mas o namorado teria parado a moto em frente ao veículo. Imagens mostram o momento em que o automóvel atinge o homem e passa por cima da motocicleta. Ele cai no chão e não consegue se levantar.Ainda conforme o registro policial, após o episódio, o homem teria levado o celular da parlamentar e enviado mensagens com ameaças.O caso foi registrado inicialmente na Delegacia de Embu das Artes e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que instaurou inquérito policial. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as investigações estão em andamento.