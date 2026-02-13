Após decisão judicial, Prefeitura derruba obras em loteamento clandestino em Cotia

Pelo menos 12 obras irregulares foram removidas após decisão da 2ª Vara Civil; área está embargada desde novembro de 2024

Foto: Reprodução





A Prefeitura de Cotia realizou, na terça-feira (11), a demolição de construções erguidas em um loteamento clandestino no bairro Caputera. A ação cumpriu decisão da 2ª Vara Civil de Cotia, que determinou a retirada das obras irregulares na área, embargada desde novembro de 2024.



A medida foi determinada pelo juiz Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, no âmbito de uma Ação Civil Pública movida pelo município contra a empresa Fênix Empreendimentos e Administração Ltda.



Segundo a Prefeitura, ao menos 12 construções ilegais foram removidas. O município informou que apenas obras irregulares foram demolidas, sem atingir residências consolidadas.



A decisão judicial considerou que as intervenções continuavam mesmo após o embargo, o que poderia agravar danos ambientais, dificultar a recuperação da área e comprometer a eficácia de uma decisão final da Justiça.



A operação foi realizada pelo Grupo de Repressão a Parcelamentos de Solo Clandestinos, criado pelo Decreto 9.476/2025, com o objetivo de garantir o cumprimento de ordens judiciais e conter o avanço de ocupações irregulares na cidade.