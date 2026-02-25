Cotia promove ação para conectar candidatos a vagas de emprego

Ação da Secretaria de Trabalho e Renda acontece no dia 4/3, das 8h às 15h, com foco na conexão entre empresas e candidatos

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cotia prome, no dia 4 de março, a primeira edição da Quarta do Emprego 2026. A iniciativa será realizada das 8h às 15h, no Centro Administrativo de Cotia (CAC), no Jardim Nomura.

Organizada pela Secretaria de Trabalho e Renda, a ação integra o calendário estratégico de empregabilidade do município e tem como objetivo ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, além de aproximar empresas e candidatos.De acordo com a pasta, estão previstos ao menos quatro Feirões do Emprego ao longo do ano, além de ações intermediárias voltadas ao atendimento direcionado dos munícipes e ao fortalecimento dos processos de recrutamento das empresas participantes.A proposta das Quartas do Emprego é descentralizar as atividades, distribuir melhor as ações no calendário municipal e garantir mais agilidade no atendimento e no encaminhamento para vagas específicas.📅 4 de março⏰ Das 8h às 15h📍 Centro Administrativo de Cotia (CAC)Rua Jorge Caixe, 306-A – Jardim Nomura