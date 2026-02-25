Corpo em carro furtado revela cemitério clandestino com três vítimas na Grande SP

Motorista foi preso após perseguição, e buscas em área de mata levaram à localização de outras covas com corpos em decomposição

A Polícia Militar localizou um cemitério clandestino com ao menos três corpos em avançado estado de decomposição, nesta segunda-feira (23), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

A descoberta ocorreu após perseguição a um veículo suspeito na zona sul da capital. O motorista desobedeceu ordem de parada e foi detido após cerca de 10 quilômetros de fuga. No porta-malas do carro, os policiais encontraram um corpo.Segundo a PM, o suspeito afirmou que levaria o cadáver para desova em Itapecerica da Serra. Durante buscas em uma área de mata no Jardim Batista, próximo ao Rodoanel, equipes com apoio de cães farejadores localizaram outras covas com pelo menos mais dois corpos.O veículo era produto de furto. As vítimas ainda não foram identificadas e o caso será investigado.