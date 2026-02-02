Atleta de Cotia conquista ouro na Taça São Paulo Internacional de Jiu-Jitsu

Com a conquista, Isabella Corrêa foi graduada faixa azul no pódio; competição marcou sua estreia na categoria adulto pesado

Foto: Divulgação





A atleta Isabella de Souza Corrêa Silva, moradora de Cotia, conquistou a medalha de ouro em sua estreia na categoria adulto pesado durante a Taça São Paulo Internacional da CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo).



Foto: Divulgação

Além do título, a atleta viveu um momento especial ao ser graduada à faixa azul ainda no pódio, reconhecimento pelo desempenho e pela evolução técnica demonstrada durante o campeonato. A graduação marca o início de uma nova etapa na carreira esportiva da jovem lutadora.



Com o ouro conquistado em uma das competições mais tradicionais do calendário estadual, Isabella agora mira novos desafios e objetivos no jiu-jitsu, dando sequência à sua trajetória no esporte.

A competição aconteceu neste final de semana, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.Isabella, que completou 18 anos neste ano, representou a academia G13 Ibiúna e competiu sob a orientação da professora Nayara, alcançando o lugar mais alto do pódio logo em sua primeira participação na categoria adulto.