Cotia cria quase 1,9 mil vagas de emprego em 2025 e se destaca no ranking estadual

Município aparece entre os que mais geraram empregos no estado, segundo dados do Caged

Foto: Mutirão do emprego em Cotia. Roberto Pires





O estado de São Paulo criou 311.228 vagas de emprego com carteira assinada em 2025, segundo dados da Fundação Seade, com base no Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. O desempenho colocou São Paulo na liderança nacional na geração de empregos formais, com média de cerca de 900 novas vagas por dia ao longo do ano.

Comércio: 61.583 vagas

Construção: 23.591 vagas

Indústria: 22.638 vagas

Agropecuária: 18.559 vagas

Dentro desse cenário,, com 1.882 vagas formais criadas.A capital paulista liderou a criação de vagas no país, concentrando 33% do total estadual, com 101.818 novos postos de trabalho. Em seguida aparecem cidades como Osasco (24.916), Guarulhos (12.836), Barueri (9.087) e Santos (6.327).No ranking estadual, Cotia ficou à frente de municípios como Mogi das Cruzes, Bauru, Franco da Rocha e Botucatu.Em 2025, o Brasil gerou 1.279.498 vagas formais. Desse total, o estado de São Paulo foi responsável por 24,3% das novas contratações, registrando crescimento de 2,17% em relação ao ano anterior.A região Sudeste encerrou o ano com saldo positivo de 504.972 postos de trabalho, avanço de 2,1% em comparação com 2024. São Paulo respondeu por 61,6% das vagas criadas na região.O setor de Serviços foi o principal responsável pela geração de empregos em São Paulo em 2025, com 184.858 vagas abertas, o equivalente a cerca de 60% do total. Na sequência aparecem: