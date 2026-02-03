Cotia cria quase 1,9 mil vagas de emprego em 2025 e se destaca no ranking estadual

Município aparece entre os que mais geraram empregos no estado, segundo dados do Caged
|Foto: Mutirão do emprego em Cotia. Roberto Pires
O estado de São Paulo criou 311.228 vagas de emprego com carteira assinada em 2025, segundo dados da Fundação Seade, com base no Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. O desempenho colocou São Paulo na liderança nacional na geração de empregos formais, com média de cerca de 900 novas vagas por dia ao longo do ano.
Dentro desse cenário, Cotia aparece entre os 30 municípios paulistas que mais geraram empregos em 2025, com 1.882 vagas formais criadas.
A capital paulista liderou a criação de vagas no país, concentrando 33% do total estadual, com 101.818 novos postos de trabalho. Em seguida aparecem cidades como Osasco (24.916), Guarulhos (12.836), Barueri (9.087) e Santos (6.327).
No ranking estadual, Cotia ficou à frente de municípios como Mogi das Cruzes, Bauru, Franco da Rocha e Botucatu.
São Paulo concentra quase um quarto dos empregos criados no Brasil
Em 2025, o Brasil gerou 1.279.498 vagas formais. Desse total, o estado de São Paulo foi responsável por 24,3% das novas contratações, registrando crescimento de 2,17% em relação ao ano anterior.
A região Sudeste encerrou o ano com saldo positivo de 504.972 postos de trabalho, avanço de 2,1% em comparação com 2024. São Paulo respondeu por 61,6% das vagas criadas na região.
Serviços lideram contratações no estado
O setor de Serviços foi o principal responsável pela geração de empregos em São Paulo em 2025, com 184.858 vagas abertas, o equivalente a cerca de 60% do total. Na sequência aparecem:
- Comércio: 61.583 vagas
- Construção: 23.591 vagas
- Indústria: 22.638 vagas
- Agropecuária: 18.559 vagas