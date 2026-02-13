Cotia aparece entre os 50 municípios que mais arrecadam tributos no Brasil

Com R$ 5,1 bilhões recolhidos em tributos, cidade entra no seleto grupo que concentra quase 80% da arrecadação nacional

Foto: Prefeitura de Cotia





Cotia está entre os 100 municípios com maior arrecadação de tributos do país. De acordo com levantamento com base em dados da Receita Federal de 2024, o município ocupa a 50ª posição no ranking nacional, com R$ 5,15 bilhões em tributos recolhidos ao longo do ano.



📊 RANKING NACIONAL DE ARRECADAÇÃO – 2024

💰 Os 50 municípios que mais arrecadaram tributos no Brasil



🏆 TOP 10



1️⃣ São Paulo (SP) — R$ 581,1 bilhões

2️⃣ Rio de Janeiro (RJ) — R$ 306,8 bilhões

3️⃣ Brasília (DF) — R$ 180 bilhões

4️⃣ Belo Horizonte (MG) — R$ 54,7 bilhões

5️⃣ Osasco (SP) — R$ 50,2 bilhões

6️⃣ Curitiba (PR) — R$ 44,4 bilhões

7️⃣ Barueri (SP) — R$ 36,4 bilhões

8️⃣ Porto Alegre (RS) — R$ 33,7 bilhões

9️⃣ Itajaí (SC) — R$ 27 bilhões

🔟 Campinas (SP) — R$ 25,9 bilhões

📌 POSIÇÕES 11 A 40 (resumido)



Manaus, Fortaleza, São Bernardo do Campo, Salvador, Recife, Goiânia, Guarulhos, Florianópolis, Joinville, Cariacica, Jundiaí, Uberlândia, Vitória, Sorocaba, Belém, Piracicaba, São José dos Pinhais, São Luís, Contagem, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Cuiabá, Santos, Campo Grande, Caxias do Sul, Maceió, Serra, João Pessoa, Blumenau e São Caetano do Sul.

📍 POSIÇÕES 41 A 49



Indaiatuba (SP) — R$ 6,4 bi

Santo André (SP) — R$ 6,4 bi

Betim (MG) — R$ 6,2 bi

Niterói (RJ) — R$ 6,1 bi

Maringá (PR) — R$ 5,9 bi

Camaçari (BA) — R$ 5,9 bi

Teresina (PI) — R$ 5,8 bi

Natal (RN) — R$ 5,5 bi

Londrina (PR) — R$ 5,2 bi

🔵 50º LUGAR — COTIA (SP)

💼 R$ 5,15 BILHÕES EM TRIBUTOS ARRECADADOS EM 2024



✔ Entre as 50 maiores arrecadações do Brasil

✔ Entre os principais polos econômicos do Estado de São Paulo

✔ À frente de dezenas de capitais e cidades médias do país

O estudo mostra que os 100 municípios que mais arrecadam concentram 77,6% de toda a arrecadação nacional, embora abriguem apenas 36,4% da população brasileira. Juntos, esses municípios somaram mais de R$ 1,9 trilhão em tributos em 2024.A liderança do ranking é de São Paulo (SP), com R$ 581,2 bilhões, o equivalente a 23,1% de toda a arrecadação do país. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e Osasco (SP).Entre os municípios paulistas, Cotia figura ao lado de importantes polos econômicos como Campinas, Barueri, Osasco, Jundiaí e Sorocaba.Segundo o presidente-executivo do IBPT, João Eloi Olenike, a forte concentração de arrecadação nas regiões Sul e Sudeste se explica pela maior presença de atividades industriais, comerciais e de serviços. Municípios que concentram empresas e centros de distribuição tendem a registrar volumes mais elevados de tributos recolhidos, mesmo quando não estão entre os mais populosos.O levantamento também aponta que o ranking pode sofrer mudanças com a implementação da reforma tributária. Atualmente, os impostos são cobrados na origem, ou seja, onde os produtos são fabricados. Com a nova regra, a cobrança passará a ocorrer no destino, onde o consumo acontece.A expectativa é que, ao longo do tempo, municípios mais populosos e com maior volume de consumo ganhem espaço na lista.Hoje, o Sudeste domina o ranking, com 53 municípios entre os 100 que mais arrecadam no país. Apenas o estado de São Paulo concentra 36 cidades na lista.