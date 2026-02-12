Litoral de SP tem 27 praias impróprias para banho, aponta Cetesb

Relatório da Cetesb aponta que maioria das praias inadequadas para banho está no Litoral Sul; lista foi atualizada nesta quinta-feira (12)
|Foto: Prefeitura de Caraguatatuba
O Litoral de São Paulo está com 27 praias impróprias para banho, segundo o relatório semanal divulgado nesta quinta-feira (12) pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).
A próxima atualização está prevista para o dia 19 de fevereiro.
Do total de praias consideradas inadequadas, 6 estão no Litoral Norte e 21 no Litoral Sul, concentrando a maior parte dos pontos com restrição.
A classificação é feita com base na quantidade de bactérias encontrada na água. Quando são identificadas mais de 100 colônias a cada 100 milímetros de água analisada, a praia passa a ser considerada imprópria e recebe sinalização com bandeira vermelha.
A Cetesb orienta que os banhistas evitem entrar no mar nos locais sinalizados, já que a água pode representar riscos à saúde.
📍 Confira as praias impróprias:
Ubatuba
Itaguá - Av. Leovegildo, 1.724
Santa Rita
Rio Itamambuca
Lázaro
Caraguatatuba
Prainha
Ilhabela
Portinho
Bertioga
Enseada - Indaiá
Guarujá
Perequê
Enseada - Av. Santa Maria
Santos
Ponta da Praia
Embaré
José Menino - R. Frederico Ozanan
Pompeia
Aparecida
São Vicente
Milionários
Prainha
Gonzaguinha
Praia Grande
Boqueirão
Vila Tupi
Vila Mirim
Maracanã
Real
Itanhaém
Balneário Gaivota
Centro
Mongaguá
Itaóca
Santa Eugênia
Ilha Comprida
Prainha (Balsa)