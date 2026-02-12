Litoral de SP tem 27 praias impróprias para banho, aponta Cetesb

Neto Rossi

Relatório da Cetesb aponta que maioria das praias inadequadas para banho está no Litoral Sul; lista foi atualizada nesta quinta-feira (12)

Foto: Prefeitura de Caraguatatuba 

O Litoral de São Paulo está com 27 praias impróprias para banho, segundo o relatório semanal divulgado nesta quinta-feira (12) pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). 

A próxima atualização está prevista para o dia 19 de fevereiro.

Do total de praias consideradas inadequadas, 6 estão no Litoral Norte e 21 no Litoral Sul, concentrando a maior parte dos pontos com restrição.

A classificação é feita com base na quantidade de bactérias encontrada na água. Quando são identificadas mais de 100 colônias a cada 100 milímetros de água analisada, a praia passa a ser considerada imprópria e recebe sinalização com bandeira vermelha.

A Cetesb orienta que os banhistas evitem entrar no mar nos locais sinalizados, já que a água pode representar riscos à saúde.
 
📍 Confira as praias impróprias:

Ubatuba
Itaguá - Av. Leovegildo, 1.724
Santa Rita
Rio Itamambuca
Lázaro

Caraguatatuba
Prainha

Ilhabela
Portinho

Bertioga
Enseada - Indaiá

Guarujá
Perequê
Enseada - Av. Santa Maria

Santos
Ponta da Praia
Embaré
José Menino - R. Frederico Ozanan
Pompeia
Aparecida

São Vicente
Milionários
Prainha
Gonzaguinha

Praia Grande
Boqueirão
Vila Tupi
Vila Mirim
Maracanã
Real

Itanhaém
Balneário Gaivota
Centro

Mongaguá
Itaóca
Santa Eugênia

Ilha Comprida
Prainha (Balsa)
Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem