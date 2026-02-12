Litoral de SP tem 27 praias impróprias para banho, aponta Cetesb

Relatório da Cetesb aponta que maioria das praias inadequadas para banho está no Litoral Sul; lista foi atualizada nesta quinta-feira (12)

Foto: Prefeitura de Caraguatatuba

O Litoral de São Paulo está com 27 praias impróprias para banho, segundo o relatório semanal divulgado nesta quinta-feira (12) pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).





A próxima atualização está prevista para o dia 19 de fevereiro.



Do total de praias consideradas inadequadas, 6 estão no Litoral Norte e 21 no Litoral Sul, concentrando a maior parte dos pontos com restrição.



A classificação é feita com base na quantidade de bactérias encontrada na água. Quando são identificadas mais de 100 colônias a cada 100 milímetros de água analisada, a praia passa a ser considerada imprópria e recebe sinalização com bandeira vermelha.



A Cetesb orienta que os banhistas evitem entrar no mar nos locais sinalizados, já que a água pode representar riscos à saúde.



📍 Confira as praias impróprias:



Ubatuba

Itaguá - Av. Leovegildo, 1.724

Santa Rita

Rio Itamambuca

Lázaro



Caraguatatuba

Prainha



Ilhabela

Portinho



Bertioga

Enseada - Indaiá



Guarujá

Perequê

Enseada - Av. Santa Maria



Santos

Ponta da Praia

Embaré

José Menino - R. Frederico Ozanan

Pompeia

Aparecida



São Vicente

Milionários

Prainha

Gonzaguinha



Praia Grande

Boqueirão

Vila Tupi

Vila Mirim

Maracanã

Real



Itanhaém

Balneário Gaivota

Centro



Mongaguá

Itaóca

Santa Eugênia



Ilha Comprida

Prainha (Balsa)