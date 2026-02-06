Creche de Caucaia do Alto recebe primeira usina de energia solar de Cotia

Unidade recebeu 428 painéis e deve gerar economia anual de cerca de R$ 378 mil; sistema fotovoltaico será expandido para outros 22 prédios públicos
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia inaugura, nesta segunda-feira (9), a primeira usina de produção de energia solar fotovoltaica instalada em um prédio público do município. A iniciativa marca o início da implantação de um sistema de geração de energia limpa em equipamentos da administração municipal.
Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, o projeto prevê a instalação de sistemas fotovoltaicos em ao menos 23 prédios e empreendimentos públicos. O objetivo é reduzir o consumo de energia elétrica da rede convencional por meio da geração própria de energia renovável.
O primeiro local a receber a usina é o Centro Educacional Benedicta Stefano Antunes de Oliveira, a creche de Caucaia do Alto. No prédio, foram instalados 428 módulos fotovoltaicos, com previsão de geração média anual de aproximadamente 420 mil quilowatts-hora (kWh).
De acordo com a prefeitura, a expectativa é que a unidade gere uma economia estimada de R$ 378 mil por ano aos cofres públicos. Com a implantação dos sistemas nos demais 22 pontos previstos, a estimativa do município é alcançar uma economia anual de cerca de R$ 1,7 milhão nas contas de energia elétrica.
A energia solar fotovoltaica é produzida a partir da conversão da luz do sol em eletricidade por meio de painéis instalados em áreas expostas à radiação solar. A energia gerada inicialmente em corrente contínua (DC) passa por inversores, que a transformam em corrente alternada (CA), utilizada em prédios públicos.
O sistema também é integrado à rede da concessionária de distribuição de energia. Quando a produção excede o consumo do local, o excedente é injetado na rede elétrica e convertido em créditos de energia, medidos em quilowatts-hora, que são abatidos das contas de energia do município.