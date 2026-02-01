Chuva forte transforma dia em “noite” em Cotia

Tempestade no início da tarde provocou queda brusca de temperatura, escureceu o céu e levou à emissão de alerta severo da Defesa Civil

Uma forte chuva atingiu a cidade de Cotia no início da tarde deste domingo (1º). Em poucos minutos, o céu escureceu de forma acentuada, transformando o dia em uma espécie de “noite”, com baixa luminosidade em diversos pontos do município.





A mudança repentina fez com que luzes noturnas fossem acionadas automaticamente em comércios e também na rodovia Raposo Tavares, principal via que corta a cidade.





O domingo havia começado com tempo nublado e temperatura em torno de 26 °C, mas, com a chegada da chuva forte, os termômetros despencaram para cerca de 21 °C em menos de duas horas.





Diante do avanço da chuva, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo por meio do sistema Cell Broadcast. A mensagem, enviada às 13h10, informava sobre chuva forte com raios, ventos e condições para granizo, que se deslocava pela região de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu, com possibilidade de atingir municípios vizinhos, incluindo Cotia. O órgão orientou a população a buscar abrigo.





Até o momento, não houve registro oficial de ocorrências graves.