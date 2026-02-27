Após sucesso da ursa Nur no Aquário de SP, cresce expectativa sobre urso polar no Animália Park

Grupo responsável pelo Aquário de São Paulo também administra o parque em Cotia; presença de urso polar levanta questionamentos e debate sobre conservação

Foto: Divulgação

No Dia Internacional do Urso Polar, celebrado nesta sexta-feira (27), o destaque foi para a ursa polar Nur, que vive no Aquário de São Paulo e simboliza ações de conservação e educação ambiental.

O aquário integra o mesmo grupo responsável pelo Animália Park, em Cotia. E esse fato levanta uma pergunta inevitável na região: o parque cotiano poderá abrigar um urso polar no futuro?Considerado o maior carnívoro terrestre do planeta, podendo ultrapassar 500 quilos e medir até três metros, o urso-polar é o único da família classificado como mamífero marinho. Adaptado ao frio extremo do Ártico, possui pele preta, que ajuda na absorção de calor, e pelagem branca, que garante camuflagem na neve.No Aquário de São Paulo, Nur vive sob acompanhamento veterinário constante e em ambiente adaptado às suas necessidades biológicas, sendo apresentada como embaixadora da conscientização sobre o aquecimento global.Até o momento, não há anúncio oficial sobre a presença de um urso polar no Animália Park. No entanto, o vínculo entre os empreendimentos e o investimento em estruturas de grande porte voltadas à fauna internacional alimentam a curiosidade do público.