Castello Branco registra 65 acidentes, com uma morte e 37 feridos durante o Carnaval

Mais de 1,45 milhão de veículos passaram pela rodovia durante o feriado

O feriado de Carnaval na Rodovia Castello Branco terminou com uma morte e 37 pessoas feridas, segundo balanço divulgado pela Ecovias Raposo Castello.

Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, 1,45 milhão de veículos circularam pelo trecho entre a capital paulista e Araçariguama. Ao todo, foram registrados 65 acidentes, que deixaram ainda 98 pessoas ilesas.O maior movimento foi na saída para o feriado, na sexta-feira (13), com 296,5 mil veículos. O retorno mais intenso ocorreu na quarta-feira (18), quando 255,3 mil motoristas seguiram em direção à capital.Durante a operação especial, a concessionária contabilizou 155 atendimentos mecânicos, 144 remoções por guincho e 44 atendimentos pré-hospitalares realizados pelas equipes de resgate. As obras na rodovia ficaram suspensas nos dias de maior movimento, ocorrendo apenas em casos emergenciais.Além do reforço operacional, houve ação educativa com distribuição de material da campanha “Assédio, Pare!” nas praças de pedágio, além de orientações sobre segurança viária e transporte adequado de crianças.A concessionária informou que manteve monitoramento em tempo real e equipes reforçadas ao longo de todo o feriado.