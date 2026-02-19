Caminhão roubado em sítio é localizado na Raposo Tavares, em Cotia

Veículo transportava tratores agrícolas levados durante invasão; motorista de 30 anos foi preso em flagrante

Um caminhão roubado durante a invasão a um sítio na zona rural de Piedade foi localizado na manhã desta quarta-feira (18) na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 26, em Cotia. O veículo transportava dois tratores agrícolas também levados na ação criminosa.

De acordo com a polícia, a abordagem foi realizada por equipes da Polícia Militar Rodoviária por volta das 11h40. Após vistoria e conferência do número do chassi, foi confirmado que o caminhão era um dos veículos roubados horas antes.O motorista, de 30 anos, afirmou que teria sido contratado para transportar o caminhão até a capital paulista, mas não apresentou informações sobre o suposto contratante. Ele foi preso em flagrante.O roubo ocorreu durante a madrugada, quando criminosos armados invadiram um sítio, renderam o proprietário, de 25 anos, familiares e funcionários, mantendo as vítimas amarradas sob vigilância por várias horas. Além dos dois tratores e dois caminhões, celulares também foram levados.Outro caminhão já havia sido localizado em Ibiúna, com sinais de adulteração nas placas. O caso é investigado pela Polícia Civil.