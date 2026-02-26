Vereador de Cotia é condenado a pagar R$ 30 mil após acusação contra parlamentar

Justiça entendeu que declaração feita nas redes ultrapassou os limites da liberdade de expressão e fixou indenização por danos morais; cabe recurso

Foto: Reprodução





A Justiça condenou o vereador de Cotia Alexandre Frota a pagar R$ 30 mil por danos morais ao deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP). A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso.

De acordo com informações publicadas pela Folha de S.Paulo, a condenação tem relação com uma postagem feita por Frota nas redes sociais, em abril de 2025. Na publicação, o vereador afirmou que Bilynskyj teria matado a própria namorada, acusação considerada falsa pela Justiça.O caso citado remete a um episódio ocorrido em 2020, quando o deputado foi baleado pela então companheira, que posteriormente tirou a própria vida. O inquérito foi arquivado pelo Ministério Público após investigação, sem indiciamento de Bilynskyj.Na sentença, o juiz entendeu que a declaração feita por Frota ultrapassou os limites da liberdade de expressão ao atribuir ao deputado a prática de um crime grave já investigado e descartado pelas autoridades, configurando dano moral.A defesa de Frota ainda pode recorrer às instâncias superiores.