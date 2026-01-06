Cotia tem mudanças no comando de duas secretarias no início do ano

De acordo com a prefeitura, as mudanças integram o processo de reorganização administrativa da gestão, "com foco na eficiência da máquina pública"
|Foto: Reprodução / Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia confirmou, ao Cotia e Cia, mudanças no quadro de secretários municipais neste início de ano como parte de um processo de reorganização administrativa da gestão.
Na Secretaria de Esportes, o vereador Eduardo Nascimento deixou o cargo para reassumir sua cadeira na Câmara Municipal. Com isso, Ailton Ferreira (Dr. Ailton) foi nomeado como novo secretário da pasta. Até então, ele atuava como assessor de gabinete do prefeito.
A Prefeitura informou, ainda, que Lena Marques permanece como secretária adjunta da Secretaria de Esportes, garantindo a continuidade das ações em andamento.
Outra alteração ocorre na Secretaria de Relações Institucionais. Paulo Cordeiro solicitou exoneração do cargo para assumir uma função em Brasília. Para a vaga, o prefeito Welington Formiga anunciou a nomeação do Pastor Fábio Ribeiro.
De acordo com a administração municipal, as mudanças integram o processo de reorganização administrativa da gestão, com foco na eficiência da máquina pública e no fortalecimento do diálogo institucional.