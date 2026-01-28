Welington Formiga é indicado como “Prefeito Inovador” por projeto de segurança pública

“Esse prêmio reconhece o que estamos fazendo pela segurança da nossa cidade”, destacou o prefeito de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), está entre os gestores selecionados pela Rede Cidade Digital (RCD) por iniciativas voltadas ao uso estratégico da tecnologia na administração municipal.





“Esse prêmio reconhece o que estamos fazendo pela segurança da nossa cidade, investir em tecnologia de ponta, mas sem esquecer do ser humano. Em 2025 conseguimos contratar mais 75 guardas civis municipais e garantimos a troca de patente de toda a Guarda Civil”, afirmou.



De acordo com a Rede Cidade Digital, o prêmio valoriza iniciativas que envolvem a digitalização de serviços públicos, a modernização administrativa, o uso estratégico de dados e a adoção de práticas inovadoras que contribuam para tornar a gestão mais eficiente e o atendimento ao cidadão mais ágil e acessível.

“O título de Prefeito Inovador valoriza os gestores que utilizam a tecnologia de forma estratégica para transformar a administração pública e melhorar a vida das pessoas”, destacou o diretor da RCD, José Marinho.



O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes reunirá prefeitos, gestores, vereadores, servidores públicos, representantes de empresas de tecnologia e universidades, com o objetivo de promover o debate sobre soluções digitais e o compartilhamento de boas práticas na gestão pública.

A escolha considera a implantação da Central de Monitoramento da Guarda Civil de Cotia e o desenvolvimento do programa Smart Cotia. A premiação Prefeito Inovador 2026 será entregue no próximo dia 5 de fevereiro, durante cerimônia realizada na cidade de Ribeirão Pires, como parte da programação do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes. O evento é promovido pela Rede Cidade Digital, em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires, e reunirá prefeitos e gestores municipais para discutir soluções voltadas às administrações públicas, além dos impactos da transformação digital no desenvolvimento dos municípios. Segundo o prefeito Welington Formiga, o reconhecimento está relacionado aos investimentos realizados na área de segurança pública e tecnologia.