Pedestre morre após ser atropelado na Rodovia Raposo Tavares

Acidente ocorreu na noite de terça-feira (27), no km 18, em São Paulo

Foto: Artesp

Um pedestre morreu após ser atropelado na Rodovia Raposo Tavares, na noite desta terça-feira (27), na altura do km 18, em São Paulo. O acidente mobilizou equipes de atendimento e a Polícia Militar Rodoviária.

Segundo informações da concessionária responsável pela via, um automóvel Volkswagen Polo trafegava no sentido oeste, pela faixa 1, quando, ao chegar ao quilômetro citado, o motorista se deparou com um andarilho caminhando pela pista. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o veículo acabou atropelando a vítima.Após o impacto, o automóvel parou aproximadamente 100 metros à frente do local do atropelamento. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.Ainda de acordo com a concessionária, por volta das 2h55, a funerária chegou ao local e realizou a remoção do corpo. O veículo envolvido no acidente foi removido pelo guincho leve 3405 e encaminhado para a base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).