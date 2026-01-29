Capotamento duplo provoca lentidão na Raposo Tavares, em Cotia; VÍDEO

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (29) e mobilizou equipes de resgate; trânsito ficou lento no trecho

Imagem enviada ao Cotia e Cia





Um capotamento foi registrado na Rodovia Raposo Tavares na manhã desta quinta-feira (29), no km 25, no sentido capital, em Cotia. De acordo com informações da Ecovias Raposo Castello, o acidente aconteceu por volta das 5h29 e não houve registro de feridos.Segundo a concessionária, a faixa 3 precisou ser interditada para a remoção do veículo envolvido. A liberação total da pista ocorreu às 6h35.Ainda conforme a Ecovias, o trecho já apresentava lentidão em razão do alto fluxo de veículos, situação que foi agravada temporariamente pelo atendimento à ocorrência.Equipes da Ecovias Raposo Castello e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atuaram no local para garantir a segurança viária e a normalização do tráfego.