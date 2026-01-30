Welington Formiga altera nomes de duas secretarias por meio de decreto

Mudança mantém competências e estrutura administrativa, mas redefine os nomes das pastas municipais

Foto: Reprodução

decreto municipal que altera a denominação de duas secretarias da administração pública. De acordo com o texto, as mudanças não afetam as competências, atribuições ou a estrutura das pastas, limitando-se à atualização dos nomes oficiais. O prefeito de Cotia, Welington Formiga, publicou umDe acordo com o texto, as mudanças não afetam as competências, atribuições ou a estrutura das pastas, limitando-se à atualização dos nomes oficiais.

Conforme o decreto, a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento passa a se chamar Secretaria Municipal da Fazenda. A alteração envolve a pasta prevista no inciso II do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar nº 253, de 10 de julho de 2018.Já a atual Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade tem sua denominação modificada para Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Mobilidade. A secretaria está prevista no inciso XIX do parágrafo único do artigo 2º da mesma lei complementar.Segundo o decreto, as alterações têm caráter administrativo e não implicam mudanças nas funções exercidas pelas secretarias, que seguem com as mesmas responsabilidades e estrutura organizacional já estabelecidas em lei.