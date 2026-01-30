Cotia tem novas mudanças no comando de duas secretarias

Alterações envolvem as pastas da Fazenda e de Planejamento, Transportes e Mobilidade

A Prefeitura de Cotia confirmou mudanças no secretariado municipal, com alterações nas pastas da Fazenda e de Planejamento, Transportes e Mobilidade.





O então secretário da Fazenda, Roberto Alves de Sales, assumiu a Secretaria de Planejamento, Transportes e Mobilidade. O cargo era ocupado anteriormente por Marcos Nena, que deixa a função.Com a saída de Roberto Alves de Sales da Secretaria da Fazenda, a pasta passa a ser comandada por Stefânia Wludarski, que assume a responsabilidade pela gestão financeira do município.Roberto Alves de Sales é professor há cerca de 40 anos, com atuação como diretor do Colégio Rio Branco e experiência na liderança de equipes administrativas e educacionais, desempenhando atividades voltadas à gestão estratégica. Também é advogado, graduado em Matemática, com pós-graduação em Matemática Aplicada às Tecnologias e em Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar e Supervisão.Stefânia Wludarski é administradora pública, com experiência em gestão de cidades. Atua nas áreas de finanças públicas, planejamento e gestão, além de elaboração, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Possui ainda experiência em organizações e métodos, gestão em saúde, sustentabilidade e meio ambiente.