Vereador de Cotia participa de caminhada liderada por Nikolas Ferreira em apoio a Bolsonaro

Johny Santos acompanha o deputado na chamada “Caminhada da Liberdade”, mobilização que reúne apoiadores do ex-presidente e segue em direção a Brasília

Foto: Reprodução / Instagram

O vereador de Cotia, Johny Santos (PL), participa da chamada “Caminhada da Liberdade”, mobilização organizada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).



A caminhada teve início em Paracatu (MG) e, até o momento, já percorreu cerca de 106 quilômetros, chegando nesta quarta-feira (21) ao município de Cristalina (GO).



A caminhada teve início em Paracatu (MG) e, até o momento, já percorreu cerca de 106 quilômetros, chegando nesta quarta-feira (21) ao município de Cristalina (GO).

Além de Johny Santos, participam da mobilização parlamentares como André Ferreira (PL-CE), Carlos Bolsonaro (PL-RJ), Luciano Zucco (Republicanos-RS), Pablo Almeida (União Brasil-AM), Thiago Medina (PL-SP), Sargento Gonçalves (PL-RN), Rafael Satiê (PL-RJ), Fernando Holiday (PL-SP), Lucas Pavanato (PL-SP), Carlos Jordy (PL-RJ), Zé Trovão (PL-SC), Magno Malta (PL-ES), entre outros.

Segundo Nikolas Ferreira, a “Caminhada da Liberdade” deve percorrer mais de 200 quilômetros até Brasília (DF). A chegada à capital federal está prevista para domingo (25), quando será realizada a manifestação intitulada “Acorda Brasil”. De acordo com o deputado, a concentração está marcada para 12h, na Praça do Cruzeiro, atrás do Memorial JK.



Em publicações nas redes sociais, Nikolas afirma que a mobilização é uma reação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que resultou em pena superior a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, além de chamar atenção para a situação jurídica dos presos relacionados aos ataques às sedes dos Três Poderes.

O ato protesta contra as prisões dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 e também contra a condenação do ex-presidente.A mobilização já reúne mais de 100 participantes e vem ganhando adesões ao longo do percurso.Vídeos publicados nas redes sociais de Johny Santos mostram o vereador caminhando ao lado de Nikolas Ferreira e de outros parlamentares e apoiadores, reforçando seu alinhamento político com o ex-presidente.