Festival Gastronômico de Cotia tem 20% off em pratos do Outback, Rancho Caipira, Picles e mais 30 restaurantes

A ação reúne mais de 30 restaurantes e oferece 20% de desconto em pratos com menu completo.
Até 15 de fevereiro, moradores e visitantes de Cotia poderão aproveitar o 1º Festival Gastronômico da cidade, promovido pela Secretaria de Turismo. A ação reúne mais de 30 restaurantes e oferece 20% de desconto em pratos com menu completo.
Segundo a secretaria de turismo de Cotia o festival nasce com o objetivo de fortalecer os empreendedores locais, estimular o turismo gastronômico e movimentar a economia, ao mesmo tempo em que amplia o acesso da população à diversidade culinária existente no município.
Os estabelecimentos participantes estão espalhados por diferentes regiões da cidade, do centro às áreas periféricas.
A proposta do festival é aproximar pessoas, territórios e sabores, valorizando tanto a gastronomia de bairro quanto restaurantes já consolidados, com cardápios que incluem culinária brasileira, japonesa, francesa, italiana, entre outras.
Entre os principais destaques estão restaurantes conhecidos como Outback, Rancho Caipira e Restaurante Picles. O Cotia e Cia listou alguns destaques da ação:
Restaurante: Picles
Endereço: Rua dos Agricultores nº 520 - Caucaia do Alto
Prato: Costela Angus na Cerveja de R$ 140 por R$ 112
Restaurante: Outback
Endereço: Shopping Granja Vianna
Prato: Chicken on The Barbie de R$ R$ 64,90 por R$ 51,92
Restaurante: Rancho Caipira
Endereço: Km 39 Raposo Tavares
Prato: Rodízio de segunda a sexta R$ 68,90 por R$ 55,12 e aos finais de semana de R$ 98,80 por R$ 79,12
A lista completa dos estabelecimentos e seus respectivos endereços está disponível no link.