Festival Gastronômico de Cotia tem 20% off em pratos do Outback, Rancho Caipira, Picles e mais 30 restaurantes



A proposta do festival é aproximar pessoas, territórios e sabores, valorizando tanto a gastronomia de bairro quanto restaurantes já consolidados, com cardápios que incluem culinária brasileira, japonesa, francesa, italiana, entre outras.





Entre os principais destaques estão restaurantes conhecidos como Outback, Rancho Caipira e Restaurante Picles. O Cotia e Cia listou alguns destaques da ação:





Restaurante: Picles

Endereço: Rua dos Agricultores nº 520 - Caucaia do Alto