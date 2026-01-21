Festival Gastronômico de Cotia tem 20% off em pratos do Outback, Rancho Caipira, Picles e mais 30 restaurantes

A ação reúne mais de 30 restaurantes e oferece 20% de desconto em pratos com menu completo.


Até 15 de fevereiro, moradores e visitantes de Cotia poderão aproveitar o 1º Festival Gastronômico da cidade, promovido pela Secretaria de Turismo. A ação reúne mais de 30 restaurantes e oferece 20% de desconto em pratos com menu completo.

Segundo a secretaria de turismo de Cotia o festival nasce com o objetivo de fortalecer os empreendedores locais, estimular o turismo gastronômico e movimentar a economia, ao mesmo tempo em que amplia o acesso da população à diversidade culinária existente no município.

Os estabelecimentos participantes estão espalhados por diferentes regiões da cidade, do centro às áreas periféricas. 

A proposta do festival é aproximar pessoas, territórios e sabores, valorizando tanto a gastronomia de bairro quanto restaurantes já consolidados, com cardápios que incluem culinária brasileira, japonesa, francesa, italiana, entre outras.

Entre os principais destaques estão restaurantes conhecidos como Outback, Rancho Caipira e Restaurante Picles. O Cotia e Cia listou alguns destaques da ação:

Restaurante: Picles
Endereço: Rua dos Agricultores nº 520 - Caucaia do Alto
Prato: Costela Angus na Cerveja de R$ 140 por R$ 112 

Restaurante: Outback
Endereço: Shopping Granja Vianna
Prato: Chicken on The Barbie de R$ R$ 64,90  por R$ 51,92

Restaurante: Rancho Caipira 
Endereço: Km 39 Raposo Tavares
Prato: Rodízio de segunda a sexta R$ 68,90 por R$ 55,12 e aos finais de semana de R$ 98,80 por R$ 79,12

A lista completa dos estabelecimentos e seus respectivos endereços está disponível no link.

