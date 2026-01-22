Câmara de Cotia cria biblioteca solidária aberta ao público

Projeto Portal da Leitura reúne mais de 300 livros doados e permite acesso gratuito sem exigência de cadastro ou prazos de devolução
|Foto: Divulgação / Câmara de Cotia
Com o objetivo de ampliar o acesso à leitura e à disseminação do conhecimento, a Câmara Municipal de Cotia implantou uma biblioteca solidária aberta à população.
Denominado Portal da Leitura, o projeto já reúne um acervo com mais de 300 livros, obtidos por meio de doações realizadas nos últimos meses.
O espaço pode ser utilizado gratuitamente por qualquer interessado. Para acessar os livros, não é exigido cadastro formal, apresentação de documentos ou pagamento de taxas, sendo necessária apenas a assinatura em um registro para controle interno.
O empréstimo das obras não possui prazo definido para devolução nem aplicação de multas por atraso.
De acordo com o presidente da Câmara Municipal, professor Osmar (Republicanos), a iniciativa tem caráter educativo e colaborativo. “O objetivo é compartilhar conhecimento e facilitar o acesso ao saber. O Portal da Leitura existe graças às doações recebidas e à responsabilidade dos leitores na conservação do acervo”, afirmou.
A biblioteca solidária Portal da Leitura está localizada na recepção da Câmara Municipal de Cotia, na rua Batista Cepelos, nº 91, no Centro da cidade.