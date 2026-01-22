Câmara de Cotia cria biblioteca solidária aberta ao público

Projeto Portal da Leitura reúne mais de 300 livros doados e permite acesso gratuito sem exigência de cadastro ou prazos de devolução

Foto: Divulgação / Câmara de Cotia

Com o objetivo de ampliar o acesso à leitura e à disseminação do conhecimento, a Câmara Municipal de Cotia implantou uma biblioteca solidária aberta à população.

Denominado Portal da Leitura, o projeto já reúne um acervo com mais de 300 livros, obtidos por meio de doações realizadas nos últimos meses.O espaço pode ser utilizado gratuitamente por qualquer interessado. Para acessar os livros, não é exigido cadastro formal, apresentação de documentos ou pagamento de taxas, sendo necessária apenas a assinatura em um registro para controle interno.O empréstimo das obras não possui prazo definido para devolução nem aplicação de multas por atraso.De acordo com o presidente da Câmara Municipal, professor Osmar (Republicanos), a iniciativa tem caráter educativo e colaborativo., afirmou.A biblioteca solidária Portal da Leitura está localizada na recepção da Câmara Municipal de Cotia, na rua Batista Cepelos, nº 91, no Centro da cidade.