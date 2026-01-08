Veja o que pode e o que não pode ser cobrado em barracas e quiosques nas praias de SP

Iniciativa do Procon-SP busca prevenir abusos em barracas, quiosques e ambulantes durante a alta temporada no litoral paulista

Foto: Governo de SP





Diante do aumento de reclamações sobre cobranças abusivas e indevidas em praias do litoral paulista, o Procon-SP lançou a campanha #ConsumoNaPraia, voltada à orientação de consumidores que frequentam as praias durante a temporada de verão.





📌 O QUE PODE E O QUE NÃO PODE SER COBRADO NAS PRAIAS



✔️ PODE



Cobrar pelo uso de cadeiras e guarda-sóis, desde que haja autorização da Prefeitura e respeito às regras municipais;

Cobrar por produtos e serviços, desde que o consumidor seja informado previamente sobre os preços, antes de sentar e consumir;

Permitir que o consumidor leve alimentos e bebidas de fora, pagando apenas pela ocupação de mesas, cadeiras ou guarda-sóis;

O consumidor pode solicitar o alvará de funcionamento de ambulantes, barracas e quiosques.

❌ NÃO PODE

Exigir consumação mínima para uso de mesas, cadeiras ou guarda-sóis;

Condicionar o uso do mobiliário ao consumo de produtos do próprio local (venda casada);

Fazer cobrança antecipada - o pagamento deve ocorrer após o consumo ou prestação do serviço.

📢 É OBRIGATÓRIO

Informar os preços antes de o consumidor se acomodar;

Manter cardápios ou tabelas de preços visíveis, inclusive em versão impressa;

Informar os canais de reclamação, como Prefeitura, Guarda Civil e Procon.

📞 ONDE RECLAMAR

Higiene e conservação de alimentos: Vigilância Sanitária;

Licença e uso do espaço público: Prefeitura / Ouvidoria;

Direitos do consumidor: Procon Municipal ou Procon-SP (www.procon.sp.gov.br).



A iniciativa inclui um folder informativo, com linguagem simples e didática, que esclarece o que pode e o que não pode ser cobrado por ambulantes, barracas e quiosques, além de detalhar os direitos do consumidor e os canais corretos para registro de reclamações.O material está disponível para download no site do Procon-SP, será divulgado nas redes sociais do órgão e compartilhado com Procons municipais de cidades litorâneas de São Paulo e de outros estados, que poderão imprimir e distribuir o conteúdo diretamente nas praias.Segundo o diretor executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti, a campanha tem caráter preventivo., afirmou.