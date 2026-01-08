Forte chuva atinge Cotia na tarde desta quinta-feira

Temporal foi causado pela atuação de áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade, que avançaram sobre a Região Metropolitana de São Paulo

Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Uma forte chuva atinge a cidade de Cotia na tarde desta quinta-feira (8). A precipitação começou por volta das 16h30, acompanhada de rajadas de vento e aumento repentino do volume de água nas vias, típico de temporais de verão.



De acordo com órgãos meteorológicos, o temporal foi causado pela atuação de áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade, que avançaram sobre a Região Metropolitana de São Paulo, incluindo Cotia e cidades vizinhas.



A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas, não enfrentar enxurradas e redobrar a atenção durante deslocamentos. Em caso de emergência, os moradores devem acionar os canais oficiais do município ou o telefone 199 da Defesa Civil.



A previsão indica que o tempo segue instável ao longo da noite, com possibilidade de novas pancadas de chuva de forma isolada.