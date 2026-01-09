Motociclista morre após entrar na contramão e bater de frente com veículo no Rodoanel

Acidente foi registrado nesta madrugada no km 20 da rodovia, em Carapicuíba

Foto: Artesp

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na madrugada desta sexta-feira (9), no km 20 do Rodoanel Mário Covas (SP-021), na altura do município de Carapicuíba.

De acordo com informações da concessionária responsável pelo trecho, a motocicleta trafegava pela faixa 1 da rodovia, na contramão de direção, quando uma utilitária que seguia no sentido correto da via acabou colidindo frontalmente com a moto.Segundo relatos, o condutor da utilitária não teve tempo hábil para reagir e evitar o impacto.Com a força da colisão, o motociclista foi arremessado ao solo e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.As circunstâncias exatas do acidente deverão ser esclarecidas após a conclusão da perícia técnica.Até a publicação desta reportagem, o corpo da vítima e os veículos envolvidos permaneciam no acostamento da rodovia, aguardando a chegada da perícia e da equipe funerária.O trecho teve a área isolada para os trabalhos das autoridades, mas não havia registro de interdição total da via.