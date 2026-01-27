Tentativa de assalto termina com criminoso morto por PM de folga em Embu das Artes

Homem armado tentou roubar motorista no bairro Pirajussara e foi baleado após ameaçar policial militar que presenciou a ação

Foto: Reprodução / PMSP





Um homem morreu após ser baleado por um policial militar de folga durante uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira (27), no bairro Pirajussara, em Embu das Artes.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava em uma motocicleta quando tentou roubar um motorista. A ação foi presenciada por um policial militar de folga, que interveio e deu voz de prisão ao homem.Ainda segundo a corporação, o suspeito reagiu à abordagem e ameaçou o policial com um revólver calibre .32. Diante da situação, o agente efetuou disparos, atingindo o homem, que caiu no local.O resgate foi acionado e o suspeito socorrido ao Hospital Geral de Pirajussara, onde a morte foi constatada. A Polícia Militar informou que nem o policial nem a vítima da tentativa de roubo ficaram feridos.A ocorrência causou reflexos no trânsito da região durante a manhã. O caso será registrado no 1º Distrito Policial de Embu das Artes, que ficará responsável pela investigação, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).