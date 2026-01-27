Obra interdita acesso da Raposo Tavares ao Rodoanel nesta semana

Intervenção de fresagem e recomposição de pavimento será realizada entre terça (27) e quinta-feira (29), com bloqueios noturnos e desvio sinalizado

Foto: Divulgação / Ecovias

A Ecovias Raposo Castello realiza uma obra de fresagem e recomposição do pavimento no acesso do km 20 da rodovia Raposo Tavares (SP-270), ligação com o Rodoanel, no sentido interior. Em razão dos serviços, a alça de acesso será interditada durante a noite e a madrugada.

O bloqueio terá início às 22h desta terça-feira (27), com liberação prevista para as 5h desta quarta-feira (28). A interdição será retomada às 22h do mesmo dia e seguirá até as 5h de quinta-feira (29).Durante o período de interdição, os motoristas que desejarem acessar o Rodoanel deverão seguir pela Raposo Tavares até o km 23, realizar o retorno no sentido São Paulo e, então, acessar a saída do km 20.Segundo a Ecovias Raposo Castello, a obra tem como objetivo melhorar as condições do pavimento e aumentar a segurança viária. “A intervenção representa um avanço na segurança e um benefício para o usuário”, afirma Aline Peçanha, gerente de Engenharia da concessionária.Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços poderão ser reprogramados. Informações atualizadas sobre o tráfego estão disponíveis no site da concessionária, pelo telefone e WhatsApp 0800 270 0 280 e pelas redes sociais oficiais no X e Threads.A Ecovias Raposo Castello orienta os usuários a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e os limites de velocidade nos trechos em obras, além de planejarem a viagem com antecedência.