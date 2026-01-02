Prefeitura de Campos do Jordão repudia cobrança abusiva em estacionamentos

Valores chegavam a R$ 200,00; Prefeitura promete ações.





A Prefeitura Municipal de Campos do Jordão divulgou nota oficial manifestando repúdio aos preços abusivos praticados por estacionamentos localizados no Centro Turístico da cidade. Segundo a Administração Municipal, a prática tem gerado inúmeras reclamações de moradores e turistas nos últimos dias.De acordo com relatos divulgadas pela mídia local, os valores cobrados pelos estacionamentos variavam entre R$ 150 e R$ 200. A gestão municipal avalia que essas cobranças ferem os princípios da razoabilidade, da transparência e do respeito ao consumidor, além de comprometerem a experiência de quem vive ou visita o município.Reconhecida nacionalmente como um dos principais destinos turísticos do país, Campos do Jordão tem sua imagem associada à hospitalidade e à boa organização. Para a Prefeitura, a prática de preços abusivos prejudica não apenas os turistas, mas também o comércio local.Diante da situação, a Administração Municipal informou que os órgãos competentes serão acionados para apurar os fatos. Caso sejam confirmadas irregularidades, poderão ser aplicadas as sanções previstas na legislação vigente, inclusive com base no Código de Defesa do Consumidor.Além das medidas fiscalizatórias, a Prefeitura anunciou que irá iniciar um diálogo com a Associação Comercial do Município, com o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e com outras entidades representativas. O objetivo é fortalecer o posicionamento institucional contra práticas abusivas, buscar soluções conjuntas e garantir que os preços praticados estejam de acordo com a vocação turística da cidade.