Tarifa Zero e nova licitação voltam à pauta do transporte público em Cotia

Foto: Vagner Santos

A Tarifa Zero aos fins de semana e a realização de uma nova licitação do transporte coletivo voltaram à pauta da administração municipal de Cotia. Os temas estão novamente em análise pela Prefeitura, que estuda possíveis mudanças no modelo atual do sistema de ônibus da cidade.

Enquanto os estudos avançam, a Prefeitura confirmou a manutenção do valor da passagem municipal em R$ 5,30, sem reajuste neste início de ano. O preço é aplicado nas 32 linhas municipais e segue inalterado desde janeiro de 2023.Segundo o prefeito Welington Formiga, a retomada da discussão sobre a licitação tem como objetivo estruturar um transporte mais humanizado e eficiente. Entre as melhorias avaliadas estão a adoção de ônibus com ar-condicionado, acesso à internet, além da ampliação de espaços destinados a idosos e pessoas com deficiência.A possibilidade de implantação da Tarifa Zero aos fins de semana também voltou a ser debatida. A medida, caso avance, poderá ampliar o acesso da população ao transporte público, estimular a circulação urbana e reduzir o uso de veículos particulares. No entanto, a Prefeitura ressalta que a proposta ainda depende de estudos técnicos e de viabilidade financeira.De acordo com a administração municipal, não há, até o momento, prazo definido para a abertura da nova licitação nem para a eventual implantação da gratuidade. As decisões finais dependerão da conclusão das análises e da definição do novo modelo contratual.